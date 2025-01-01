Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Frau kommt im schlechten Allgemeinzustand und mit knallrotem und geschwollenem Bein in die Notaufnahme. Die Ärzte stellen eine lebensgefährliche Blutvergiftung fest. Doch was ist die Ursache dafür? Warum gerät das Klinikteam plötzlich selbst in Gefahr? - Eine Frau von größerer Statur leidet an ständig wiederkehrenden Harnwegsinfekten. Doch als die Ärzte sie stationär aufnehmen wollen, wehrt sie sich vehement. Was löst ihr Verhalten und die anhaltenden Infekte aus?

