Klinik am Südring

Aufgekratzt

SAT.1Staffel 4Folge 302
Folge 302: Aufgekratzt

23 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen wird von seiner Mutter wegen eines heftigen Schuppenflechte-Schubs in die Klinik gebracht. Während der Behandlung spricht das Mädchen kein Wort, was die Ärzte unter psychischem Druck verbuchen - doch was hat der Vater des Mädchens damit zu tun? - Eine Frau kommt wegen einer Blinddarmentzündung in die Klinik. Gibt es eine Verbindung zwischen ihrer Erkrankung und ihrer Liebe zur Gothic-Szene?

