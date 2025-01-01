Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Das Lippenbekenntnis

SAT.1Staffel 4Folge 306
Das Lippenbekenntnis

Klinik am Südring

Folge 306: Das Lippenbekenntnis

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau kommt in die Notaufnahme, weil ihre Lippen bis zur Unkenntlichkeit angeschwollen sind. Angeblich eine allergische Reaktion auf einen Wespenstich. Doch warum tritt nach der entsprechenden Behandlung keine Besserung ein? - Bei einem Unfall in der Schule hat sich ein Mädchen das Handgelenk geprellt. Doch viel besorgniserregender sind die Schwindelanfälle und die Müdigkeit, die die Viertklässlerin an den Tag legt. Die Ärzte stoßen auf eine hochemotionale Ursache.

