Klinik am Südring
Folge 306: Das Lippenbekenntnis
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau kommt in die Notaufnahme, weil ihre Lippen bis zur Unkenntlichkeit angeschwollen sind. Angeblich eine allergische Reaktion auf einen Wespenstich. Doch warum tritt nach der entsprechenden Behandlung keine Besserung ein? - Bei einem Unfall in der Schule hat sich ein Mädchen das Handgelenk geprellt. Doch viel besorgniserregender sind die Schwindelanfälle und die Müdigkeit, die die Viertklässlerin an den Tag legt. Die Ärzte stoßen auf eine hochemotionale Ursache.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1