Klinik am Südring

Nichts geht mehr

SAT.1Staffel 4Folge 309
Folge 309: Nichts geht mehr

23 Min.Ab 12

Eine junge Dekorateurin hat sich mit einer Nagelpistole mehrere Nägel in den Arm geschossen. Das Team der Klinik wird darauf aufmerksam, dass die schmerzenden Wunden nicht die einzigen Symptome sind, die auf schwerwiegende Krankheit hinweisen. - Aus einer Routine-Schwangerschaftsuntersuchung wird eine dramatische Situation, als der hochschwangeren Patientin plötzlich Blut am Bein entlangläuft. Und auch ihr Mann hat ein Geheimnis, dass seine Gesundheit bedroht.

