Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Nur ein Vogelschiss

SAT.1Staffel 4Folge 46
Nur ein Vogelschiss

Nur ein VogelschissJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 46: Nur ein Vogelschiss

45 Min.Ab 12

Ein kleiner Patient wird von seinem Kinderarzt wegen einer Lungenentzündung an die Klink am Südring überwiesen. Dort macht der Doktor eine schockierende Entdeckung ... - Ein Schauspieler kommt mit Schmerzen im Knie in die Notaufnahme. Er ist unruhig und will sich partout nicht hinsetzen. Verbirgt er noch mehr vor den Ärzten? - Eine junge Frau hat beim Sex ständig Schmerzen. Nach der Diagnose fasst sie einen drastischen Entschluss.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen