Klinik am Südring
Folge 105: Nur im Garten gearbeitet
45 Min.Ab 12
Angeblich ist ein junger Patient beim Rasenmähen gestürzt. Seine Mutter entwickelt aber eine ganz eigene Vorstellung zu der Ursache seines Sturzes. - Ein Patient wird auf der Inneren Station weiterbehandelt. Als er bemerkt, dass in der Klinik seine Tochter arbeitet, ist ihm das jedoch gar nicht recht. - Bei der Suche nach ihrem über Nacht verschollenen Freund stürzt eine Frau vom Fahrrad. Wo steckt der Mann und was ist zwischen ihnen vorgefallen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1