Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schlag auf Schlag

SAT.1Staffel 5Folge 19
Schlag auf Schlag

Schlag auf SchlagJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 19: Schlag auf Schlag

45 Min.Ab 12

Ein erkälteter Mann bricht bei einem heimlichen Klinikbesuch zusammen und kann nicht mehr richtig sprechen. Vor wem verheimlicht er seinen Besuch eigentlich? - Ein älterer Mann driftet ins studentische Partyleben ab und verletzt sich dabei schwer. Wer oder was ist der Grund für die Ausschweifungen? - Ein Junge verletzt sich angeblich bei einem Skateboard-Sprung. Niemand hat es gesehen und seine Familie glaubt ihm nicht. Was ist wirklich passiert?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen