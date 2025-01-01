Klinik am Südring
Folge 19: Schlag auf Schlag
45 Min.Ab 12
Ein erkälteter Mann bricht bei einem heimlichen Klinikbesuch zusammen und kann nicht mehr richtig sprechen. Vor wem verheimlicht er seinen Besuch eigentlich? - Ein älterer Mann driftet ins studentische Partyleben ab und verletzt sich dabei schwer. Wer oder was ist der Grund für die Ausschweifungen? - Ein Junge verletzt sich angeblich bei einem Skateboard-Sprung. Niemand hat es gesehen und seine Familie glaubt ihm nicht. Was ist wirklich passiert?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
