Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Wen oder was macht Papa wett

SAT.1Staffel 5Folge 4
Wen oder was macht Papa wett

Wen oder was macht Papa wettJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 4: Wen oder was macht Papa wett

44 Min.Ab 12

Die Tochter eines Patienten kann ihre starken Schulterschmerzen nicht mehr verbergen. Doch das nicht das einzige Geheimnis, das sie mit sich trägt. - Nach einem Überfall hat die Patientin Schnittwunden und Unterbauchschmerzen. Als überraschend Details über die Täter herauskommen, sitzt der Schock tief. - Ein werdendes Elternpaar ist vor der Geburt außergewöhnlich nervös und befürchtet Komplikationen. Die Oma hat keinen Schimmer, woher dies rührt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen