Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Was die Lenden halt begehren

SAT.1Staffel 5Folge 7
Was die Lenden halt begehren

Was die Lenden halt begehrenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 7: Was die Lenden halt begehren

44 Min.Ab 12

Eine frisch geschiedene Frau mit Rückenschmerzen ist auf der Suche nach einem neuen Partner. Doch ein besonderer Wunsch erschwert diese Suche. - Eine werdende Mutter leidet über den dritten Monat hinaus unter starker Übelkeit und Erbrechen. Schwebt sie in Gefahr? - Nach einem Gokart-Unfall wird ein Uni-Absolvent von einem Freund zu weiteren gefährlichen Unternehmungen gedrängt. Warum liegt ihm nur so viel daran?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen