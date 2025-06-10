Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schlechter Hoffnung

SAT.1Staffel 5Folge 18
Schlechter Hoffnung

Schlechter HoffnungJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 18: Schlechter Hoffnung

45 Min.Ab 12

Eine frischgebackene Mutter bekommt Besuch von ihren Freundinnen. Als eine von ihnen vaginale Blutungen bekommt, macht der Arzt eine dramatische Entdeckung. - Ein Koch verweigert eine lebensrettende Operation. Als sein zwielichtiger Bekannter auftaucht, ändert er schlagartig seine Meinung. - Eine Fahrradfahrerin stürzt in Stacheldraht, weil sie einer ausgebrochenen Kuh ausweichen musste. Doch ist ihr Ersthelfer wirklich der Held, für den sie ihn hält?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen