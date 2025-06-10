Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Last Man Standing

SAT.1Staffel 5Folge 10
Last Man Standing

Klinik am Südring

Folge 10: Last Man Standing

45 Min.Ab 12

In der Klinik wird ein Mann behandelt. Alles weist darauf hin, dass er feiern war, obwohl er seiner Freundin aus gutem Grund Enthaltsamkeit zugesagt hatte. - Eigentlich soll in der Pädiatrie eine Patientin abgeholt werden, doch dann entfacht eine Familienfehde, die dem Klinikpersonal alles abverlangt! - Nach einem Unfall bei einer Modenschau werden in der Notaufnahme mehrere Beteiligte versorgt. Und es dauert nicht lange bis Sabotage-Vorwürfe laut werden.

SAT.1
