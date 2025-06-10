Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Papa und die Zeitkapsel

SAT.1Staffel 5Folge 2
Papa und die Zeitkapsel

Papa und die ZeitkapselJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 2: Papa und die Zeitkapsel

45 Min.Ab 12

Eine Frau wird auf dem Nachbarsgrundstück von einem bissigen Hund überrascht. Doch was wollte sie im fremden Garten? Der Nachbar hat einen folgeschweren Verdacht. - Als eine Frau mit blutiger Hose aus der Klinik fliehen will, sind die Ärzte zunächst hilflos. Die Patientin mag auf gar keinen Fall untersucht werden. - Ein Kurierfahrer hat sich und seinem Chef bei einem Autounfall schwer verletzt. Der Mann scheint zudem in ständiger Angst zu leben - doch wovor?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen