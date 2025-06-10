Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 8
45 Min.Ab 12

Ein junger Mann bricht auf der Geburtstagsparty seiner schwangeren Freundin plötzlich zusammen. Hat ihr eifersüchtiger Ex-Freund ihm etwas ins Getränk gemischt? Eine Asthmatikerin bekommt beim Aqua-Aerobic plötzlich keine Luft mehr. Erst sieht alles nach einem Asthmaanfall aus, doch dann spitzt sich die Lage zu. Bei einer Schülerin wird eine Chlamydieninfektion festgestellt. Mit ihrem Freund ist sie aber seit Monaten nicht mehr zusammen. Wie kam es zu der Ansteckung?

SAT.1
