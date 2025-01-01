Lieber ein Ende ohne SchreckenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 13: Lieber ein Ende ohne Schrecken
45 Min.Ab 12
Trotz ihrer Erkältungssymptome geht eine Frau zum Paintball, wo sie einen Unfall erleidet. Hinter ihrem Unwohlsein steckt ein lebensgefährliches Krankheitsbild. Eine Patientin auf der Intensivstation fleht das Klinikteam an, ihrer Mutter die genauen Umstände ihres Autounfalls zu verschweigen. Wieso? Warum gibt ein junger Koch seiner Internet-Bekanntschaft vor, auf den Kanaren zu wohnen? Und wieso wird seine Bräune zur gesundheitlichen Gefahr?
