Klinik am Südring
Folge 120: Auf gute Nachbarschaft
45 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12
Eine 34-jährige Kioskbesitzerin wurde Opfer einer Paintball-Attacke, hinter der sie ihren Ex-Mann vermutet! Doch behält sie damit recht? - Ein Siebenjähriger fiebert trotz Behandlung mit Antibiotika auf und stellt den Mediziner zunächst vor Rätsel. - Ein erfolgreicher Handwerker nimmt heimlich zusätzliche Aufträge an, um die Kasse aufzubessern. Doch der Job bereitet ihm nicht allein körperliche Probleme.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1