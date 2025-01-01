Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Psycho-Tante

SAT.1Staffel 5Folge 121
44 Min.Ab 12

Eine Verkäuferin mit einer postraumatischen Belastungsstörung hat nach einem wahren Ärztemarathon kaum noch Hoffnung auf eine Diagnose für ihre Unterleibsschmerzen. Sind diese wirklich psychosomatisch? - Ein IT-Fachmann leidet an Hodenschmerzen und Erektionsproblemen. Hat dies organische Gründe oder liegt die Ursache in seiner Beziehung? - Eine Frau in der Menopause versöhnt sich dank gesteigerter Libido wieder mit ihrem Ex! Doch was löste ihre Wandlung aus?

