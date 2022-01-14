Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Die Freude ist klein

SAT.1Staffel 5Folge 130vom 14.01.2022
Die Freude ist klein

Die Freude ist kleinJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 130: Die Freude ist klein

45 Min.Folge vom 14.01.2022Ab 12

Ein positiver Schwangerschaftstest wirft eine Frau trotz ihres angeblichen Kinderwunsches völlig aus der Bahn. - Zwei Freunde treiben heimlich in der Klinik ihr Unwesen - dabei bringen sie nicht nur sich selbst in Gefahr. - Zwei an sich sehr verschiedene Nachbarn teilen eine scheinbar unwichtige Gemeinsamkeit, welche schließlich nicht nur das Rätsel um die Verletzungen beider aufklärt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen