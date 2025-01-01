Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Was ist nur mit Karsten los?

SAT.1Staffel 5Folge 144
Folge 144: Was ist nur mit Karsten los?

44 Min.Ab 12

Ein Mann möchte seine WG beglücken und organisiert ein Krimi-Dinner - doch aus Spielspaß wird schnell Angst ums eigene Leben! - Nach einem Unfall mit Fahrerflucht wird eine Journalistin auf die Intensivstation gebracht! Hat das Unglück etwas mit ihrer Recherche zu tun? - Zwei Männer landen nach einer Schlägerei in der Notaufnahme. Doch wie ist es zu der Auseinandersetzung gekommen? Geht es um Diebstahl oder mehr?

