SAT.1Staffel 5Folge 145
Folge 145: A, B, C - Lesen tut sehr weh

44 Min.Ab 12

Eine Messe-Hostess klammert sich mit aller Kraft an einen äußerst unattraktiven Job. Der Arzt muss zwischen den Zeilen lesen, um die wahre Not seiner Patientin zu erkennen. - Der kleine Max wird mit einer Ohrenentzündung auf der Pädiatrie behandelt, die er sich im Schrebergarten seines verstorbenen Opas eingefangen hat. Aber wie eigentlich? - Eine Frau fürchtet um ihren Lebensgefährten, als ihr gewalttätiger Ex-Freund sich wieder in ihr Leben drängt.

SAT.1
