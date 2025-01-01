Klinik am Südring
Folge 145: A, B, C - Lesen tut sehr weh
44 Min.Ab 12
Eine Messe-Hostess klammert sich mit aller Kraft an einen äußerst unattraktiven Job. Der Arzt muss zwischen den Zeilen lesen, um die wahre Not seiner Patientin zu erkennen. - Der kleine Max wird mit einer Ohrenentzündung auf der Pädiatrie behandelt, die er sich im Schrebergarten seines verstorbenen Opas eingefangen hat. Aber wie eigentlich? - Eine Frau fürchtet um ihren Lebensgefährten, als ihr gewalttätiger Ex-Freund sich wieder in ihr Leben drängt.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1