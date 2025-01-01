Klinik am Südring
Folge 153: Ungewollte Hilfe
45 Min.Ab 12
Eine junge Alleinerziehende steht so unter Druck, dass ihre Gesundheit darunter leidet. Doch warum will sie ihre eigene Mutter nicht mehr auf den kleinen Sohn aufpassen lassen? - Ein frisch gebackener Vater strapaziert seine Gesundheit durch exzessives Lauftraining. Wofür bloß? - Ein Teenager will nicht erklären, wie er sich verletzt hat. Hat wirklich sein älterer Bruder, ein begeisterter Motocross-Fahrer, etwas damit zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 5
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
