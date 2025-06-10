Klinik am Südring
Folge 21: Kein anderer Ausweg
45 Min.Ab 12
Eine Frau mit einer Armverletzung fällt in der Notaufnahme durch ihr paranoides Verhalten auf. Dabei verheimlicht sie sogar ihren Namen! Was steckt dahinter? - Das Klinik-Team kümmert sich um einen Mann, der an einer Pollenallergie leidet und überraschend im Winter einen Anfall kriegt! - Die Bauchschmerzen einer Frau bringen sie plötzlich in höchste Lebensgefahr! Und ihr Liebesleben erweist sich als nicht weniger dramatisch ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1