Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schmerzen vor Angst

SAT.1Staffel 5Folge 22
Schmerzen vor Angst

Schmerzen vor AngstJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 22: Schmerzen vor Angst

44 Min.Ab 12

Ein Mädchen hat nach einem Sturz aufs Knie große Schmerzen. Doch warum denkt die große Schwester, dass sie die Schmerzen nur simuliert? - Eine Erzieherin begleitet ihre Auszubildende wegen einer verbrühten Hand in die Klinik. Doch schnell wird klar, die Handverletzung ist nur die Spitze des Eisbergs. - Der Zustand einer Frau, die wegen eines Stromschlags überwacht werden soll, verschlechtert sich dramatisch. Doch am Stromschlag liegt es nicht.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen