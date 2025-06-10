Klinik am Südring
Folge 22: Schmerzen vor Angst
44 Min.Ab 12
Ein Mädchen hat nach einem Sturz aufs Knie große Schmerzen. Doch warum denkt die große Schwester, dass sie die Schmerzen nur simuliert? - Eine Erzieherin begleitet ihre Auszubildende wegen einer verbrühten Hand in die Klinik. Doch schnell wird klar, die Handverletzung ist nur die Spitze des Eisbergs. - Der Zustand einer Frau, die wegen eines Stromschlags überwacht werden soll, verschlechtert sich dramatisch. Doch am Stromschlag liegt es nicht.
