Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Die Gefahr des Guten

SAT.1Staffel 5Folge 27
Die Gefahr des Guten

Die Gefahr des GutenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 27: Die Gefahr des Guten

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau stürzte angeblich beim Spazierengehen. Doch bald wird klar, dass sie lügt - und diese Lüge kostet sie fast das Leben ... Als eine Patientin auf die Intensivstation verlegt wird, stehen die Ärzte und ihr Freund vielen offenen Fragen gegenüber. Und bald steht auch noch die Beziehung auf dem Spiel ... Als die OP eines Mädchens abgebrochen werden muss, macht die Großmutter ihre Schwiegertochter dafür verantwortlich. Liegt es etwa wirklich an der Ernährung?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen