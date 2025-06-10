Klinik am Südring
Folge 40: Was ist im Karton?
44 Min.Ab 12
Ein Mann kommt mit einer Bisswunde in die Notaufnahme. Bei sich trägt er einen ominösen Karton, dessen Inhalt ihm extrem wichtig zu sein scheint.- Eine Frau hat schon länger unerklärliche Rückenschmerzen. Mit der Ursache haben weder sie noch ihr fürsorglicher Freund gerechnet. - Eine Schülerin erlitt einen Kreislaufzusammenbruch. Und sie verschweigt ihrer Mutter schon seit längerem noch andere Beschwerden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1