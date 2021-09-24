Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 47vom 24.09.2021
45 Min.Folge vom 24.09.2021Ab 12

Eine Frau bricht zusammen. Schnell steht der Verdacht im Raum, dass sie sich nicht beim Sport, sondern mit einer außerehelichen Affäre verausgabt haben könnte. - Als eine Café-Betreiberin mit Herzinfarktsymptomen auf die Intensivstation kommt, ahnt niemand, welche dramatische Geschichte sich dahinter verbirgt. - Aus einer Routine-OP, bei der ein Knochenbruch gerichtet werden soll, entwickelt sich ein Drama, das am Ende das Klinikpersonal regelrecht sprachlos hinterlässt.

SAT.1
