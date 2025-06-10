Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mamas Kleider

SAT.1Staffel 5Folge 56
Folge 56: Mamas Kleider

45 Min.Ab 12

Eine Frau wurde verletzt aus einem Müllcontainer gefischt. Sie behauptet, nur unglücklich gestürzt zu sein, doch es gibt einen Zeugen, der das widerlegen kann. - Eine Mutter leidet unter Abgeschlagenheit und reagiert kaum noch auf ihre Umwelt - was die Ärzte auf einen finsteren Verdacht bringt! - Als ein Schüler mit Schwindel und Herzrasen auf die Pädiatrie kommt, entspinnt sich bald ein Drama, das sich nicht nur um seine Gesundheit dreht.

SAT.1
