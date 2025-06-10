Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Mit Papa in die Sauna

SAT.1Staffel 5Folge 62
Mit Papa in die Sauna

Mit Papa in die SaunaJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 62: Mit Papa in die Sauna

44 Min.Ab 12

Bei einem Zusammenbruch in der Sauna fällt ein Mann mit dem Gesicht in den Aufguss! Ein fremder Herr bringt ihn in die Klinik. Dieser scheint dem Patienten sehr wichtig zu sein - warum? - Ein sonst taffes Mädchen ist ungewöhnlich verängstigt und möchte seine Mandel-OP verschieben. Eine Bisswunde am Arm wirft weitere Fragen auf. - Nach einem Autounfall stellt eine Patientin ihren Ehemann vor ein Rätsel. Warum verschweigt sie woher sie den Wagen auf einmal hat?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen