Klinik am Südring
Folge 62: Mit Papa in die Sauna
44 Min.Ab 12
Bei einem Zusammenbruch in der Sauna fällt ein Mann mit dem Gesicht in den Aufguss! Ein fremder Herr bringt ihn in die Klinik. Dieser scheint dem Patienten sehr wichtig zu sein - warum? - Ein sonst taffes Mädchen ist ungewöhnlich verängstigt und möchte seine Mandel-OP verschieben. Eine Bisswunde am Arm wirft weitere Fragen auf. - Nach einem Autounfall stellt eine Patientin ihren Ehemann vor ein Rätsel. Warum verschweigt sie woher sie den Wagen auf einmal hat?
