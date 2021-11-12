Klinik am Südring
Folge 63: Die unwissende Oma
45 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12
Eine hochschwangere Frau kommt mit Unterleibsschmerzen in die Klinik. Ihre Mutter ahnte bisher nichts von der Schwangerschaft - und auch wer der Kindsvater ist, scheint ein Geheimnis zu sein. - Ein Rollerfahrer liegt nach einem Unfall auf der Intensivstation. Seine Freundin macht in seinem Rucksack einen folgenreichen Fund! - Ein Mann landet mit Atemproblemen und Rückenschmerzen in der Notaufnahme. Hinter seinem Leitersturz verbirgt sich jedoch mehr als zunächst angenommen.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1