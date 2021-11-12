Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Die unwissende Oma

SAT.1Staffel 5Folge 63vom 12.11.2021
Die unwissende Oma

Die unwissende OmaJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 63: Die unwissende Oma

45 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12

Eine hochschwangere Frau kommt mit Unterleibsschmerzen in die Klinik. Ihre Mutter ahnte bisher nichts von der Schwangerschaft - und auch wer der Kindsvater ist, scheint ein Geheimnis zu sein. - Ein Rollerfahrer liegt nach einem Unfall auf der Intensivstation. Seine Freundin macht in seinem Rucksack einen folgenreichen Fund! - Ein Mann landet mit Atemproblemen und Rückenschmerzen in der Notaufnahme. Hinter seinem Leitersturz verbirgt sich jedoch mehr als zunächst angenommen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen