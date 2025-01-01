Klinik am Südring
Folge 73: Tapfer oder Tollkühn
45 Min.Ab 12
Nach dem Einsturz eines Baugerüstes kann das Leben eines Verletzten wie durch ein Wunder gerettet werden - wenig später wird sein Retter selbst zum Patienten. - Die Operation eines verunglückten Kletterers verlief erfolgreich, doch bald mehren sich die Hinweise darauf, dass sein Absturz absichtlich herbeigeführt wurde. - Ein Mädchen stürzt sich verbissen ins Turntraining und nicht einmal starke Bauchschmerzen können es aufhalten. Was steckt hinter diesem Ehrgeiz?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1