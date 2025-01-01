Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Auswanderin auf Abwegen

SAT.1Staffel 5Folge 78
Auswanderin auf Abwegen

Auswanderin auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 78: Auswanderin auf Abwegen

45 Min.Ab 12

Nach einem Autounfall liegt eine junge Frau in der Notaufnahme. Dort erkennt sie ihre Schwester nicht wieder - und eigentlich sollte sie doch in Spanien sein. - Eine Frau mit Kinderwunsch befürchtet eine Eileiterschwangerschaft. Ihr Freund wehrt sich zudem aus unbekannten Gründen gegen eine Adoption. - Eine ehemalige Schönheitskönigin möchte noch einmal zu einer Misswahl antreten. Doch warum nimmt sie dafür sogar große Schmerzen in Kauf?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen