SAT.1 Staffel 5 Folge 81
Folge 81: Herzensbrecher

45 Min. Ab 12

Eine Schülerin und ihre Mutter erleben, wie nah Leben und Tod beieinander liegen, nachdem die Tochter ein brisantes Geheimnis offenbaren muss. - Ein stark übergewichtiger Mann bekommt eine erschreckende Diagnose. Warum will er trotzdem keinen Kontakt zum wichtigsten Menschen in seinem Leben? - Ein Junge verkriecht sich wegen seiner Hüftschmerzen und ist im Begriff, dadurch seinen besten Freund zu verlieren ...

