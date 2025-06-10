Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 84
Folge 84: Eine Nacht vor der Klinik

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau übernachtet vor der Klinik in ihrem Auto und zieht sich durch die Abgase aus der Heizung eine Vergiftung zu ... Ein Mann wird mit schweren Herzrhythmusstörungen in die Klinik gebracht. Bei der Behandlung erfahren die Ärzte von einem dunklen Geheimnis ... Im Kreißsaal möchte eine werdende Mutter ihrem Freund noch etwas Wichtiges sagen, doch eine plötzliche Erkrankung verhindert ihr großes Geständnis ...

SAT.1
