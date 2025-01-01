Klinik am Südring
Folge 98: Dünn und dünner
45 Min.Ab 12
Eine sehr schlanke Frau klagt über Bauchschmerzen und Übelkeit. Ihr Vater befürchtet eine erneute Essstörung. Leidet sie wirklich wieder unter Magersucht? - Eine Hochschwangere fürchtet nach einem Sturz auf den Bauch um das Wohl ihres Ungeborenen. Hat ihr aggressiver Ex-Freund etwas damit zu tun? - Ein Mann wird benommen in einer Werkstatt gefunden. Seine frühere Drogenkarriere bereitet seiner Freundin Sorgen. Zu Recht?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
