Kosmoo
Studio 100 International
Staffel 1
Folge 10
vom 14.01.2026
Folge 10: Kosmoo und die kopflose Statue

26 Min.
Ab 6

Ellis und Robbe berichten für die Schülerzeitung von der Enthüllung einer Statue Leonards des Großen auf dem Marktplatz der Stadt. Doch die langweilige Zeremonie stellt sich als aufregend heraus: Als die Statue enthüllt wird, fehlt ihr Kopf komplett! Robbe und Ellis machen sich auf die Suche nach dem Vandalen. Dabei gerät Kioskbesitzer Joris ins Visier, dessen Bude dem Bau der Statue weichen musste.

