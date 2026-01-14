Kosmoo und der Alien-KristallJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 13: Kosmoo und der Alien-Kristall
26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ellis ist überzeugt, dass es Aliens geben muss. Robbe hingegen glaubt nicht daran. Für ein Schulprojekt besuchen die beiden Remko, der die Existenz von außerirdischem Leben zu beweisen versucht. Als sie am nächsten Tag noch einmal wiederkommen, ist Remko plötzlich spurlos verschwunden. Und mit ihm ein Kristall, von dem der Junge behauptet, ihn von Aliens geschenkt bekommen zu haben! Robbe und Ellis machen sich auf die Suche nach ihm.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kosmoo
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6