Kosmoo und die FahrradtrickserJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 3: Kosmoo und die Fahrradtrickser
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbe und Ellis besuchen ihren Freund Justin im Skatepark. Dort nimmt er an einem BMX-Wettbewerb teil. Doch vor den Augen seiner Freunde stürzt Justin auf dem Parcours. Robbe und Ellis finden heraus, dass jemand die Bremskabel an dem Fahrrad ihres Freundes zerschnitten hat. Aber wer will den Wettbewerb sabotieren? Schnell nehmen die beiden Freunde Goran ins Visier, der durch Justins Ausscheiden den Wettbewerb gewonnen hat.
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Kosmoo
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6