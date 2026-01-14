Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kosmoo

Kosmoo und das entführte Mädchen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
Kosmoo und das entführte Mädchen

Kosmoo und das entführte MädchenJetzt kostenlos streamen

Kosmoo

Folge 11: Kosmoo und das entführte Mädchen

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbe ist aufgeregt: Für drei Wochen kommt die Austausch-Schülerin Esther zu ihm auf das Hausboot. Hoffentlich ist es keine Schreckschraube! Doch Robbes Sorgen sind zunächst unbegründet, denn Esther stellt sich als nettes Mädchen heraus. Doch wer sind die zwei Männer, die sie auf Schritt und Tritt aus sicherer Entfernung beobachten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kosmoo
Studio 100 International
Kosmoo

Kosmoo

Alle 3 Staffeln und Folgen