Kosmoo und der Museumsdiebstahl

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbe freut sich schon auf den lange geplanten Angelausflug. Doch dann wird im Museum die alte Lampe eines berühmten Schiffes gestohlen. Eigentlich kein sehr spektakulärer Fall, währe nicht ausgerechnet Robbes Vater derjenige, der in der Nacht des Diebstahls als Nachwächter im Museum Dienst hatte. Ehrensache, dass Ellis und Robbe dem Fall nachgehen!

