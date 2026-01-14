Kosmoo und das Fisch-AttentatJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 12: Kosmoo und das Fisch-Attentat
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Kellnern ist nicht gerade Markus' Stärke. Dennoch gibt Robbes Vater sein Bestes bei seinem neuen Job in einem Restaurant. Doch plötzlich kommt es zu einem Vorfall: mehreren Gästen wird schlecht und sie müssen ins Krankenhaus gebracht werden. Ellis wird schnell misstrauisch, schließlich gehört das Restaurant zu den angesehensten der Stadt. Mit Hilfe von Kosmoo findet sie heraus, dass jemand absichtlich verdorbenen Fisch an das Restaurant geliefert haben muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kosmoo
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6