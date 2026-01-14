Kosmoo und der Graffiti-ErpresserJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Kosmoo und der Graffiti-Erpresser
26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbe und Ellis sind einem Erpresser auf der Spur, der Hausbesitzerin dröht, ihre Wände mit Graffitti zu besprühen, wenn sie nicht rechtzeitig Geld zahlen. Sogar Ellis' Vater gehört zu den betroffenen. Robbe und Ellis wollen bei der Geldübergabe dabei sein und den Täter somit auf frischer Tat ertappen. Doch der Versuch misslingt und der Erpresser meldet sich noch einmal.
