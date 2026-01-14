Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kosmoo

Kosmoo und der Graffiti-Erpresser

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
Kosmoo und der Graffiti-Erpresser

Kosmoo und der Graffiti-ErpresserJetzt kostenlos streamen

Kosmoo

Folge 7: Kosmoo und der Graffiti-Erpresser

26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbe und Ellis sind einem Erpresser auf der Spur, der Hausbesitzerin dröht, ihre Wände mit Graffitti zu besprühen, wenn sie nicht rechtzeitig Geld zahlen. Sogar Ellis' Vater gehört zu den betroffenen. Robbe und Ellis wollen bei der Geldübergabe dabei sein und den Täter somit auf frischer Tat ertappen. Doch der Versuch misslingt und der Erpresser meldet sich noch einmal.

