Kosmoo und die UmweltverschmutzerJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 4: Kosmoo und die Umweltverschmutzer
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Während Robbes Vater für seine Führerscheinprüfung lernt, entdecken Robbe und Ellis per Zufall Aufnahme von Kosmoo vom selben Morgen, die Giftfässer im nahegelegenen Fluss zeigen. Über einen Barcode, der an den Fässern angebracht wurde, können die beiden den Urheber ermitteln: es handelt sich ausgerechnet um Bionicel, die Firma, in der Robbes Mutter arbeitet! Robbe gibt vor, für einen Schulvortrag bei Bioncel zu recherchieren, um mehr über die Fässer herauszufinden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kosmoo
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6