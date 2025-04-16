kreuz und quer: Speisen wie die Götter - Ein himmlisches KochduellJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 16.04.2025: kreuz und quer: Speisen wie die Götter - Ein himmlisches Kochduell
54 Min.Folge vom 16.04.2025
Treffen sich ein Priester, ein Imam und ein Rabbiner – was beginnt wie ein Witz, ist in diesem Fall der Beginn einer interreligiösen Kochshow. Pfarrer Johannes Freitag, Imam Ramazan Demir und Rabbiner Schlomo Hofmeister treten gemeinsam gegen Haubenköchin Sissy Sonnleitner in „Ein himmlisches Kochduell“ an. Bildquelle: ORF/METAFILM
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2