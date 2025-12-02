kreuz & quer: Wie ein Pfarrer die Gentechnik erfandJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 02.12.2025: kreuz & quer: Wie ein Pfarrer die Gentechnik erfand
46 Min.Folge vom 02.12.2025
Die Gentechnik wäre ohne ihn nicht denkbar: Der Ordenspriester und Naturforscher Gregor Mendel entdeckte vor 200 Jahren die Vererbungsregeln. Denn er wollte wissen, welche Rolle die Genetik bei der Entwicklung von Lebewesen spielt. Jetzt zeigt die Anwendung der Gentechnik spektakuläre Folgen: Denn sie stellt die Menschheit vor größte ethische Herausforderungen, bietet aber gleichzeitig bisher ungedachte Chancen unter anderem für Medizin, Welternährung oder Umweltschutz. Bildquelle: ORF/Feature Film/Fritz Kalteis
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