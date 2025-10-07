Zum Inhalt springenBarrierefrei
kreuz & quer: Der Papst und seine Diplomatie

Die Dokumentation zeigt, wie Papst Leo XIV. die Schwerpunkte seiner Außenpolitik setzt und welche Rolle der Vatikan auf der weltpolitischen Bühne spielt. Der Film beleuchtet die lange Tradition der vatikanischen Diplomatie – von den ersten Nuntiaturen bis zu heutigen Friedensbemühungen in Konflikten wie in der Ukraine oder im Nahen Osten. Auch die heikle China-Politik des Heiligen Stuhls wird thematisiert, die zwischen diplomatischem Pragmatismus und Vorwürfen des Verrats an der Untergrundkirche steht. Bildquelle: ORF/METAFILM

