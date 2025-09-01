kreuz und quer: Nicaragua - Die verratene RevolutionJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 01.09.2025: kreuz und quer: Nicaragua - Die verratene Revolution
46 Min.Folge vom 01.09.2025
Die Dokumentation zeigt den Weg des Landes von der sandinistischen Revolution bis zur heutigen Diktatur unter Daniel Ortega. Das Regime unterdrückt Meinungs- und Religionsfreiheit, verfolgt Kritiker und treibt viele Menschen ins Exil. Besonders die katholische Kirche und NGOs sind massiv betroffen, etwa die Zentralamerikanische Universität der Jesuiten, die 2023 geschlossen wurde. Schriftstellerin Gioconda Belli lebt im Exil und erzählt die Entwicklungen aus persönlicher Perspektive. Interviews verdeutlichen, dass Angst und Überwachung selbst außerhalb Nicaraguas spürbar sind. Gestaltung: Christian Rathner Bildquelle: ORF
