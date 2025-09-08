Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz und quer

kreuz und quer: Leben mit der Unsicherheit

ORF2Folge vom 08.09.2025
kreuz und quer: Leben mit der Unsicherheit

kreuz und quer: Leben mit der UnsicherheitJetzt kostenlos streamen

kreuz und quer

Folge vom 08.09.2025: kreuz und quer: Leben mit der Unsicherheit

36 Min.Folge vom 08.09.2025

Eine unerwartete Diagnose, ein plötzlicher Jobverlust, die Erkrankung eines Kindes – Schicksalsschläge können zu persönlichen Krisen führen. Jede und jeder handelt anders in diesen unsicheren Zeiten. Neben den Schwierigkeiten tragen diese Krisen auch das Potenzial, neue Wege einzuschlagen. Diese Lösungen können wiederum anderen Menschen Mut machen und eine positive Sicht aufs Leben aufzeigen. Einige dieser Geschichten werden in Andrea Eders Film erzählt. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH

Alle verfügbaren Folgen