Folge vom 16.12.2025: kreuz & quer: Hannah Arendt - Eine Jüdin im Pariser Exil
53 Min.
Hannah Arendts Positionen zum Jüdischsein, zum Verhältnis Israel/Palästina und zu autoritär-totalitären Systemen scheinen aktueller denn je. Mit dem Biografen Thomas Meyer begibt sich die „kreuz & quer“-Dokumentation „Hannah Arendt – Eine Jüdin im Pariser Exil“ von Christian Bettges in die Zeit ihres Pariser Exils. An der Seine legte sie die Grundlagen für ihre späteren Werke, durch die sie Weltgeltung erlangen sollte.
