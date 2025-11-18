kreuz & quer: Pakistans starke FrauenJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 18.11.2025: kreuz & quer: Pakistans starke Frauen
50 Min.Folge vom 18.11.2025
Feministinnen in Pakistan nehmen ihr Leben selbst in die Hand: Mit dem „Marsch der Frauen“ kämpfen sie für ein Leben ohne Unterdrückung und Gewalt, die nicht zuletzt von der religiösen Rechten in ihrem Land immer wieder befeuert werden. Die „kreuz & quer“-Dokumentation „Pakistans starke Frauen“ zeigt die engagierten Aktionen der Frauen und den unbeugsamen Mut, den sie für ihr gesellschaftspolitisches Engagement aufbringen. Bildquelle: ORF/Journeyman | APA-Images / AFP / ARIF ALI
