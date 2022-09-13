kreuz und quer: Leben bis zuletztJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 13.09.2022: kreuz und quer: Leben bis zuletzt
Der assistierte Suizid des Publizisten Niki Glattauer hat eine intensive Debatte über das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ausgelöst. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch der Ausbau der Palliativmedizin an Bedeutung und wirft zahlreiche Fragen auf: Was muss eine Ausbildung für Ärztinnen und Ärzte sowie für Pflegepersonal umfassen? Wie kann es gelingen, auf Sterbewünsche angemessen zu reagieren? Wie kann ein Sterbewunsch gedeutet werden? Und was brauchen Sterbende und Angehörige in derartigen Ausnahmesituationen? Peter Beringer hat 2022 für seine Doku mit Betroffenen gesprochen. Bildquelle: ORF/pre tv/ | HalfPoint / Westend61 / picturedesk.com Wer sich in einer belastenden Situation befindet, kann umgehend und vertraulich Hilfe erhalten: Die Psychiatrische Soforthilfe bietet unter 01/313 30 rund um die Uhr Rat und Unterstützung im Krisenfall. Die österreichweite Telefonseelsorge ist ebenfalls jederzeit unter 142 gratis zu erreichen. Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene bietet auch Rat auf Draht unter der Nummer 147.