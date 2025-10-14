kreuz & quer: Das Leben der AmishJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 14.10.2025: kreuz & quer: Das Leben der Amish
44 Min.Folge vom 14.10.2025
Sie leben wie vor 300 Jahren: die Amish in den USA. Die religiöse Gemeinschaft hat ihren Ursprung in Europa und folgt ihren ganz eigenen Regeln. Tief in ihrem Glauben verwurzelt, praktizieren die Amish die Erwachsenentaufe und verweigern sich - je nach Strenge der Gemeinde - dem technischen Fortschritt. Sie tragen altmodische Kleidung, Hüte, Hauben und lange Bärte. Der Film von Barbara Völkel gibt einen faszinierenden Einblick in eine traditionelle Welt. Bildquelle: ORF/ZDF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2